Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα playoffs κόντρα στους Σέλτικς, συγκέντρωσαν σε ένα βίντεο οι Μιλγουόκι Μπακς, με το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό.

Παρότι οι εμφανίσεις του Έλληνα διεθνούς, δεν ήταν αρκετές για να χαρίσουν την πρόκριση στην ομάδα του, ο ίδιος προσέφερε μερικές «μαγικές» στιγμές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Τελείωσε μάλιστα τη σειρά με φανταστικά νούμερα: 25,7 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ.

The best of @Giannis_An34 (25.7 ppg/9.6 rpg/6.3 apg) from the 2018 Playoffs!! pic.twitter.com/31GLqzDNL5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 1, 2018