Αντετοκούνμπο: “Οι Μπακς είναι σπουδαία ομάδα!” video

“Σπουδαία ομάδα” χαρακτήρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους Μπακς, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τους Σπερς. Ο “GReek Freak” αφού παραδέχτηκε ότι τα “σπηρούνια” άξιζαν τη νίκη, αφού βρέθηκαν σε καλύτερη βραδιά, μίλησε για τους συμπάικτες του και τον προπονητή του που βγήκαν μπροστά για να πάρουν την ευθύνη για την ήττα, τονίζοντας ότι αυτό είναι από κύρια χαρακτηριστικά που καθιστά αυτή την ομάδα σπουδαία.

“Οι αντίπαλοί μας έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ, έβαλαν σουτ, γύρισαν την μπάλα, έπαιξαν στο post. Τα πήγαν πραγματικά πολύ καλά. Θα έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα, τους δώσαμε πολλά σουτ.

Πρέπει να παίξουμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι και να επιστρέψουμε στο δρόμο των νικών. Συμβαίνουν αυτά, παίζουμε στο ΝΒΑ. Θα υπάρχουν νύχτες που οι αντίπαλοι σουτάρουν καλύτερα από εμάς. Δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα μας χαρίσουν κάποια νίκη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει να δούμε το βίντεο και να βελτιωθούμε».

Όσον αφορά το γεγονός πως όλοι είναι πρόθυμοι να πάρουν την ευθύνη, απάντησε: “Το να έχεις ένας προπονητή που βγαίνει και παίρνει την ευθύνη, είναι κάτι μεγάλο. Όπως και το να έχεις συμπαίκτες στα αποδυτήρια που κάνουν λόγο για δικό τους λάθος είναι μεγάλο. Γι’ αυτό η ομάδα αυτή είναι σπουδαία”.

"Having guys in this locker room that say…'It's our fault, we have to do a better job'…That's why this team is great. That's why this team is going to get better." pic.twitter.com/OUdh4v8zqz

