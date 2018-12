Αντετοκούνμπο: Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή ο “Greek freak”! video

Νέα διάκριση πριν την αλλαγή του έτους! Κορυφαίος παίκτης στην Ανατολή για την εβδομάδα από τις 17 ως τις 23 Δεκεμβρίου αναδείχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

The Greek Freak is the Eastern Conference Player of the Week!!#FearTheDeer pic.twitter.com/5M4AYNaq9L — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 24, 2018

Ο “Greek freak” συνεχίζει να… λάμπει στο NBA και οδήγησε τους Μπακς σε τρεις νίκες σε τέσσερα ματς έχοντας 24 πόντους (με 57,6 στα σουτ), 10,3 ριμπάουντ, 5,3 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο.

Αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος και έκτη συνολικά στην καριέρα του που αναδεικνύεται παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή, ενώ είχε κερδίσει και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου στην περιφέρεια. Ο Αντετοκούνμπο έχει φέτος 26,2 πόντους, με 58,3% στα σουτ, 12,8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1,4 τάπες και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

The best plays from the Eastern Conference Player of the Week, @Giannis_An34!!#FearTheDeer pic.twitter.com/URLoEvtUYX — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 24, 2018

Το αντίστοιχο βραβείο στη Δύση πήγε στα χέρια του Πολ Τζορτζ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (35,3π., 11,3ρ., 5ασ. ανά ματς).