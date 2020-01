Αντετοκούνμπο: Πρόβλημα στον ώμο για τον “Greek Freak”! Νοκ άουτ με Γουίζαρντς

Στα πιτς θα θα μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Γουίζαρντς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/1, 03:00).

Όπως ανακοίνωσαν επίσημα τα “ελάφια”, ο περσινός MVP του ΝΒΑ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξί του ώμο και θα παραμείνει εκτός έτσι ώστε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να επιστρέψει δυνατότερος.

Giannis Antetokounmpo is out (right shoulder; soreness) tonight. pic.twitter.com/4ETRgfKxm1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 28, 2020