Αντετοκούνμπο: Στον πάνθεον της ιστορίας του ΝΒΑ με 50άρα! video

Ασταμάτητος ήταν για άλλη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που πέτυχε το 17ο σερί “double double” του φέτος στη νίκη (122-118) επί των Τζαζ. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους (14/23 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 13/19 βολές), ενώ είχε επίσης και 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0 (!) λάθη. Αυτή είναι η δεύτερη 50άρα στην καριέρα του Γιάννη, καθώς πέρυσι (18/3/19) κόντρα στη Φιλαδέλφια είχε σημειώσει 52.

Ταυτόχρονα τα 17 σερί “double double” είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σερί σε ξεκίνημα σεζόν του ΝΒΑ από το 1976/77 όταν ο Μπιλ Ουόλτον είχε ξεκινήσει με 34. Ο Αντετοκούνμπο έγινε επίσης μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία με 50 πόντους, 10+ ριμπάουντ και κανέναν λάθος από τη σεζόν 1977-78. Μπήκε έτσι στο κλειστό κλαμπ όπου βρίσκονται ακόμα οι Μάικλ Τζόρνταν, Καρμέλο Άντονι και Μόουζες Μαλόουν ενώ όσον αφορά τους Μπακς, το σερί των 8 διαδοχικών νικών είναι το μεγαλύτερο τους από τη σεζόν 2001/02.

He joins Carmelo Anthony, Michael Jordan (2x), and Moses Malone.

Giannis Antetokounmpo is the 4th player to record 50 points, 10 rebounds & 0 turnovers in a game since turnovers became official in 1977-78.

Giannis Antetokounmpo has his 2nd career 50-point game tonight. That ties Michael Redd for the 2nd-most such games in Bucks franchise history.

Kareem Abdul-Jabbar had 10 50-point games for the Bucks. pic.twitter.com/e8ZzjgrxgU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 26, 2019