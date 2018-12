Αντετοκούνμπο: Τα highlights του “Greek freak” στη Νέα Υόρκη! Video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια φανταστική απόδοση κόντρα στους Νικς, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν μέσα στη Νέα Υόρκη (136-134) σε ματς που κρίθηκε στην παράταση (124-124 κανονική διάρκεια).

Ο Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους (13/16 βολές, 10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 19 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 6 λάθη στα 42 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Έλληνας διεθνής, πάντως, αστόχησε σε σουτ για τη νίκη στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και δεν πρόλαβε να ισοφαρίσει στο φινάλε της παράτασης, ζητώντας μάλιστα επιθετικό φάουλ στο επιθετικό ριμπάουντ που πήρε, μετά από χαμένες βολές συμπαίκτη του.

The best from Giannis tonight:

33 PTS | 19 REB | 7 AST pic.twitter.com/Mn9RwnznYH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 2, 2018