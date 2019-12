Αντετοκούνμπο: Τα… καλύτερα του “Greek freak” κόντρα στους Καβαλίερς! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία από τις πιο άνετες βραδιές του στο ΝΒΑ, στον εντός έδρας… περίπατο των Μπακς επί των Καβαλίερς (128-108).

Χωρίς να χρειαστεί να «πατήσει το γκάζι» ο Έλληνας «αστέρας» πέτυχε 29 πόντους (με 10/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές), μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, ενώ 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 24 λεπτά συμμετοχής.

The best from The Greek Freak:

29 PTS | 4 REB | 4 AST | 24 MIN. pic.twitter.com/pxdPqFWVlf

