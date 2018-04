Αντετοκούνμπο: Τα «σπάει» η φανέλα του Έλληνα All Star!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πουλάει και μάλιστα πολύ. Ο Έλληνας NBAer βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας με τους παίκτες που έχουν «δώσει» τις περισσότερες φανέλες σε όλων τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το ΝΒΑ η φανέλα του άσου των Μιλγουόκι Μπακς, βρίσκεται στην τέταρτη θέση των πωλήσεων! Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Στεφ Κάρι, ενώ ακολουθούν οι Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ, σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται τόσο ψηλά, έχει φέρει και τους Μπακς στην έκτη θέση των περισσότερων πωλήσεων, ανάμεσα στις ομάδες του ΝΒΑ.

Steph Curry & the @Warriors top the NBA list of most popular jerseys & team merchandise, marking the third consecutive regular season Curry & the defending NBA Champions have earned top honors based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales. pic.twitter.com/teRalPrMVb

— NBA (@NBA) April 17, 2018