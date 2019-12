Αντετοκούνμπο: Το… 35άρι του “Greek freak” στο Ντιτρόιτ! video

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν εντυπωσιακός για ακόμη έναν αγώνα και οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν από το Ντιτρόιτ επικρατώντας των Πίστονς εύκολα με 127-103.

Ο «Greek Freak» έφτασε μια.. ανάσα από το double-double, αντιμετωπίστηκε πολύ σκληρά και σε μερικές περιπτώσεις και αντιαθλητικά από τους Πίστονς αλλά παρόλα αυτά η ομάδα του Ντιτρόιτ δεν μπόρεσε να τον περιορίσει και τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (8/13 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/9 βολές), 9 ριμπάουντ και δύο μπλοκ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

The best from The Greek Freak:

35 PTS | 9 REB | 2 BLK | 57% FG pic.twitter.com/QLdUmhLzEG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 5, 2019