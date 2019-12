Αντετοκούνμπο: Το “πάλεψε” με 48 πόντους! Οι Μάβερικς “έσπασαν” τους Μπακς

Μια τεράστια βραδιά του που όμως δεν «επιβραβεύτηκε» με νίκη! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε έναν «μεγάλο» αγώνα κόντρα στους Μάβερικς, αλλά οι Μπακς δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την εντός έδρας ήττα.

Η ομάδα του Ντάλας επικράτησε με 120-116 και έβαλε τέλος στο σερί 18 νικών που έτρεχαν τα «Ελάφια». Μεγαλύτερη αξία στη νίκη των φιλοξενούμενων δίνει η απουσία του τραυματία Ντόντσιτς από το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε το ρεκόρ των Μπακς στο 24-4, ενώ οι Μάβερικς ανέβηκαν στο 18-8.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να κάνει άλλο ένα double-double, πετυχαίνοντας 48 πόντους (11/16β., 17/25διπ., 1/6τρ.) και μαζεύοντας 14 ριμπάουντ, ενώ είχε 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.

Giannis leads the @NBA with 15 30-PT/10-REB games this season.#FearTheDeer pic.twitter.com/AywAJBXOjI

