Αντετοκούνμπο: Το σούπερ ημίχρονο του Greek Freak! – video

Για μία ακόμη αγωνιστική, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στον πάγκο με 6 φάουλ και έτσι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την εκπληκτική εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Γιούτα Τζαζ.

Ο περσινός MVP του NBA είχε 30 πόντους (8/16 διπ., 2/6 τρ., 8/13 β.), με τα 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, αλλά και 2 κοψίματα, παρά το γεγονός ότι στο ημίχρονο είχε μείνει στους δύο πόντους, χωρίς καλάθι εντός πεδιάς.

The best of The Greek Freak:

30 PTS | 13 REB | 4 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/yseaMH5c3A

