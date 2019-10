Αντετοκούνμπο: «Τρελά όλα όσα μου συνέβησαν αυτό το καλοκαίρι» video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στο περιθώριο της media day στο κανάλι των Μπακς.

Το φετινό καλοκαίρι πήρες το βραβείο του MVP, έβγαλε τη δική σου σειρά παπουτσιών και έπαιξες με την Ελλάδα στο Παγκόσμιο της Κίνας. Ποιες είναι οι σκέψεις σου όταν ανατρέχεις σε αυτά;

Πραγματικά είναι απίστευτοι τελευταίοι μήνες όπως ακριβώς ανέφερες, Εγιναν κι άλλα πράγματα τα οποία δε γνωρίζετε, Ελπίζω να μείνω υγιής και χαρούμενος ώστε να επαναλάβω παρόμοια σεζόν.

Περίμενες να εκπληρώσεις τα όνειρά σου τόσο απότομα;

Δεν περίμενα ποτέ όλα αυτά. Είναι τρελό. Δεν είναι μόνο ότι έγιναν, αλλά το πόσο γρήγορα έγιναν. Πριν έξι χρόνια, στα 18 μου, μεγάλωνα προσπαθώντας κάθε μέρα να επιβιώσω. Τώρα είμαι στην κορυφή της λίγκας, ο MVP, εκπροσωπώ μια ομάδα. Θέλω να είμαι χαρούμενος και υγιής. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Πρέπει να συνεχίσω ταπεινά, να βελτιώνομαι και να μείνω πεινασμένος. Προφανώς, είμαι χαρούμενος. Από την άλλη, πρέπει να παραμείνω ταπεινός».

Πριν λίγο καιρό η πόλη γιόρταζε μαζί σου το βραβείο του MVP, αλλά εσύ τους ζήτησες να μη σε αποκαλούν έτσι. Γιατί;

Δεν το θυμάμαι αυτό που λες. Ηταν μία όμορφη γιορτή και πανηγυρίσαμε μαζί με τον κόσμο. Αυτό είναι παρελθόν όμως. Τώρα βρισκόμαστε στη σεζόν 2019-20 και μπορεί αν είμαι εγώ ξανά ο MVP, αλλά μπορεί να είναι κι άλλος. Σίγουρα διασκέδασα όμως.

Ποιος είναι ο πιο ωραίος τύπος στην ομάδα;

Εκτός από μένα και τον Θανάση; Θα πάω με τον Κάιλ Κόρβερ και τον Τζορτζ Χιλ.

Ποιος είναι πιο μοδάτος;

Ο Θανάσης, δείτε το Instagram του. Έχει κάτι ροζ κοστούμια, κόκκινα, μωβ. Έχει τρομερό SWAG.

Ποιος μαγειρεύει καλά;

Δεν ξέρω αλήθεια. Κάποιος νέος μάλλον.

Το φαγητό σου αρέσει;

Ιταλικό και ελληνικό φαγητό.

Τι θες να μάθει ο κόσμος για σένα που δεν το ξέρει;

Ό,τι τραγουδάω. Ειδικά στο μπάνιο, τραγουδάω καλά.

Ο αδερφός σου είναι στην ομάδα. Τι σημαίνει για σένα;

Σημαίνει πολλά. Για μένα είναι εύκολο επειδή πάντα παίζαμε μαζί. Μπορείς να επικοινωνήσεις με διαφορετικό τρόπο ενώ θα έχει την ευκαιρία να δει και τον μικρό μας αδερφό τον Άλεξ να παίζει.

