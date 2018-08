Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βλέπουν ως ένα από τα φαβορί για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη ολόκληρου του NBA, οι ειδικοί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δίνεται μάλιστα με πιθανότητες 9 προς 2.

Πιο συγκεκριμένη, μεγάλη στοιχηματική εταιρεία του Λας Βέγκας, ανακοίνωσε τις αποδόσεις των παικτών για το MVP της σεζόν 2018-19 στον «μαγικό κόσμο» και ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς φιγουράρει στην τρίτη θέση, πίσω μόνο από τον Λεμπρόν Τζέιμς με απόδοση 10/3, αλλά και τον Άντονι Ντέιβις με 4 προς 1.

Αντίθετα, πίσω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται ο περσινός πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος, Τζέιμς Χάρντεν με 11 προς 2 και ο Κέβιν Ντουράντ με πιθανότητες 9 προς 1. Ακολουθούν δε, παίκτες όπως οι Ράσελ Ουέστμπρουκ (14/1), Στεφ Κάρι (15/1), Κάιρι Ίρβινγκ (16/1), Τζοέλ Εμπίντ (16/1) ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (80/1).

Bovada has released opening odds for next season’s MVP. LeBron is favored, followed by Anthony Davis, Giannis, Harden and KD. pic.twitter.com/M1IbSHMV2y

