Για μία ακόμη φορά ο Μάικ Τζέιμς απάντησε για τα πάντα στο twitter και έδειξε να ανυπομονεί για την επιστροφή του στην Ελλάδα και το πρώτο του παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρησή του από το ΟΑΚΑ.

Οι ατάκες του Τζέιμς

Για τον κορυφαίο πόιντ γκαρντ ο Τζέιμς είπε: «Γιουλ, Καλάθης, Ροδρίγεθ και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Χωρίς σειρά για τους πρώτους τρεις».

Llull, calathes, chacho and then everybody else. No order for the first three https://t.co/hjORDpsVUH — Mike James (@TheNatural_05) September 22, 2018

Για την επιστροφή του στην Αθήνα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν μπορώ να περιμένω»

Για το αν είναι ο πιο μισητός παίκτης στην Ευρώπη: «Τουλάχιστον σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι το γήπεδο θα είναι γεμάτο για να με αποδοκιμάζουν».

Least i know every away game will be packed just to scream at me lol — Mike James (@TheNatural_05) September 22, 2018

Για τη σύγκριση Σίνγκλετον με Σενγκέλια: «Καλή ερώτηση. νομίζω ότι ο Κρις (σ.σ. Σίνγκλετον) κάνει περισσότερα πράγματα στο παρκέ, αλλά ο Σενγκέλια είναι καλύτερος με πλάτη στο καλάθι. Οπότε εξαρτάται στο τι θέλει κανείς».

Sheesh good question. I think Chris is more versatile on the court but i think toko plays better with his back to the basket. So it depends on what u like https://t.co/6m4NSj3cbE — Mike James (@TheNatural_05) September 21, 2018

Για τους 5 καλύτερους σέντερ της Euroleague: «Είχαμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Νομίζω ότι ο Χάινς και ο Βέσελι είναι στο 1 και στο 2 και μετά είναι δύσκολο να πεις. Δεν ξέρω καν ποιος είναι Νο.1».