Απαρηγόρητος ο Εμπίντ! Έκλαιγε στον ώμο του Γκασόλ μετά το buzzzer-beater – video

Η πρόκριση στον τελικό της Ανατολής στο ΝΒΑ για τους Ράπτορς πέρασε από τα χέρια του Καγουάι Λέοναρντ. Ο άσος των Ράπτορς σκόραρε στα τέσσερα δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα κι ενώ το σκορ ήταν 90-90.

Ράπτορς: Το «τρελό» buzzer-beater του Λέοναρντ! video

Ο Λέοναρντ ήταν μαρκαρισμένος από τον Τζόελ Εμπίντ, αλλά βρήκε τον τρόπο να σουτάρει και μετά από αρκετή… περιπέτεια η μπάλα κατέληξε στο καλάθι των Φιλαδέλφεια 76ερς που ηττήθηκαν με 92-90 στον έβδομο αγώνα της ημιτελική σειράς για την Ανατολή.

Ο Τζοέλ Εμπίιντ είδε την μπάλα να αναπηδά τέσσερις φορές στη στεφάνη, να μπαίνει στο καλάθι και… λύγισε. Ο Καμερουνέζος σέντερ έπιασε το κεφάλι του, μη πιστεύοντας το καλάθι που μπήκε και ξέσπασε σε κλάματα.

Εκείνη τη στιγμή όμως, ο Μαρκ Γκασόλ έσπευσε να παρηγορήσει τον αντίπαλο του, δίνοντας του μια αγκαλιά.

Ο Εμπίντ έφυγε για τα αποδυτήρια, με τον τηλεοπτικό φακό να τον δείχνει να είναι δακρυσμένος και σε τραγική ψυχολογική κατάσταση. Τελικά, ο σέντερ των 76ers βρήκε… παρηγοριά στην αγκαλιά της Βραζιλιάνας συντρόφου του, Αν Ντε Πάουλα.

Joel Embiid was emotional following the Game 7 loss in Toronto. pic.twitter.com/N5bPgKyhHz

— ESPN (@espn) May 13, 2019