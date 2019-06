Η Σάσαρι έκανε την έκπληξη στα ημιτελικά του ιταλικού πρωταθλήματος, πετώντας εκτός τελικών την περσινή πρωταθλήτρια Αρμάνι Μιλάνο, με τον Μάικ Τζέιμς να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε την αυτοκριτική του μετά τον αγώνα και με ανάρτησή του στο twitter, εξέφρασε τις σκέψεις για τον εαυτό του.

«ΤΩΡΑ μπορείτε να πείτε ότι είμαι loser. Τώρα είμαι. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ. Δεν μετράει τίποτα. Δεν τα κατάφερα, τέλος. Όποιος θέλει να με κράξει ας έρθει. Μπορείτε για 24 ώρες».

NOW you can say I’m a loser. For this shit i am. NO EXCUSES. Hurt sick shit don’t matter. Didn’t get it done period. So whoever wanna talk shit come on. U get a free shot for 24 hours.

— Mike James (@TheNatural_05) June 2, 2019