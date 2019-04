Απίστευτο triple-double ο Γουέστμπρουκ! 51 χρόνια μετά τον Τσάμπερλεϊν – video

Με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να κάνει απίστευτα πράγματα εντός παρκέ και να γράφει… ιστορία στο ΝΒΑ, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ νίκησαν εντός έδρας τους Λος Άντζελες Λέικερς με 119-103.

Ο ηγέτης των Θάντερ πέτυχε κάτι που είχε κάνει μόνο ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν… το μακρινό 1968. Ο Γουέστμπρουκ σημείωσε triple double, με 20 + και στις τρεις κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, είχε 20 πόντους, 20 ριμπάουντ και 21 ασίστ, σε μία «μαγική» βραδιά.

Russell Westbrook (20p/20r/21a) becomes the second player in @NBAHistory to record a 20/20/20 game, joining Wilt Chamberlain (22p/25r/21a) on Feb. 2, 1968! pic.twitter.com/HnLtL3vfHW

— NBA (@NBA) April 3, 2019