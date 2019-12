Απίστευτος Χάρντεν! Νέα 50άρα και ρεκόρ με τρίποντα – video

On fire! Νέο επιθετικό «σόου» από τον Τζλειμς Χάρντεν, που οδήγησε τους Ρόκετς στη νίκη μέσα στο Ορλάντο (130-107 επί των Μάτζικ).)

Ο «Μούσιας» έκανε… εξωπραγματικά πράγματα, σημειώνοντας 54 πόντους με 6/6 βολές, 9/16 δίποντα, 10/15 τρίποντα, ενώ είχε και7 ασίστ.

Όπως είπαμε, ο Χάρντεν ευστόχησε σε 10 προσπάθειες τριών πόντων για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Στεφ Κάρι με τους Γουόριορς τον Φεβρουάριο του 2016.

Επίσης, ο «Μούσιας» σκόραρε 50 πόντους ή παραπάνω για 2ο σερί παιχνίδι, δείχνοντας πως θα δώσει και φέτος τεράστια «μάχη» για τον τίτλο του MVP.

James Harden is the 2nd player in NBA history with at least 10 3-pointers in consecutive games, joining Steph Curry in 2016. pic.twitter.com/8GYsqIOivV

Back-to-Back 50 Point games for the Beard 😤 pic.twitter.com/dFT9HTkU62

James Harden joins Stephen Curry (2/25/16-2/27/16) as the only players in @NBAHistory to have back-to-back games with 10+ 3PM.

James Harden is the first player in NBA History to record back-to-back 50+ PTS games with 10+ 3PM. pic.twitter.com/zYbglVdvPL

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 14, 2019