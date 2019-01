Οι Χιούστον Ρόκετς γνώρισαν βαριά ήττα μέσα στην έδρα των 76ers, αλλά η… βραδιά ανήκε στον Τζέιμς Χάρτνεν, που διανύει μια απίστευτη περίοδο.

Ο «Μούσιας» κατάφερε να γράψει… ιστορία στο NBA, με τους 37 πόντους που πέτυχε. Ο Χάρντεν έφτασε τα 20 σερί ματς με 30+ πόντους κάτι που μέχρι τώρα είχε καταφέρει μόνο ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

James Harden currently has 37 points, his 20th straight game with 30+ points.

Wilt Chamberlain is the only other player in NBA history to have done that. pic.twitter.com/hF0bgtbcdY

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2019