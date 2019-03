Από τον Ολυμπιακό στη Χίμκι! «Ρώσος» κι επίσημα

Ήταν γνωστό κι έγινε κι επίσημο. Η Χίμκι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάνις Τίμα από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

Ο Λετονός φόργουορντ θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ρίμας Κουρτινάιτις, αλλά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην VTB League κι όχι στην Euroleague.

«Είχαμε προβλήματα στο ρόστερ και αποφασίσαμε να αυξήσουμε τις επιλογές μας με τους Χάρισον και Τίμα. Ο Γιάνις μπορεί να παίξει στο 3 και το 4, είναι δυναμικός κάτω από τα καλάθια και έχει καλό σουτ. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή για μας αυτή τη στιγμή. Με την προσθήκη του θα δυναμώσουμε κάτω από το καλάθι και θα γίνουμε πιο επιθετικοί.

Τον γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, είναι καλός παίκτης, που απλώς ίσως να μη βρήκε το ρόλο του στον Ολυμπιακό, αν και έπαιξε καλά στην Μπασκόνια και φυσικά στη Ζενίτ. Έχει μεγάλες δυνατότητες και θέλουμε να τις εκμεταλλευτούμε», ανέφερε ο προπονητής της Χίμκι για την απόκτηση του Τίμα.

