Το όνομα του Όστιν Χόλινς “έπαιξε” αρκετά στα μετεγγραφικά σενάρια του περασμένου καλοκαιριού, τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον Ολυμπιακό, με τον παίκτη να επιβεβαιώνει το γεγονός, αποκαλύπτοντας τι συνέβη με τις δύο περιπτώσεις, πριν καταλήξει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με τη συνέντευξή του στο TalkBasket, ο Αργύρης Πεδουλάκης τον ήθελε τόσο στο Περιστέρι, όσο και στη συνέχεια στους “πράσινους”, με τον ίδιο να λέει ουσιαστικά δύο φορές “όχι” στον Έλληνα τεχνικό, την πρώτη για λογαριασμό της Ράστα Βέχτα και τη δεύτερη για τους Ρώσους.

Για τον Παναθηναϊκό και τη συνομιλία του με τον Πεδουλάκη: «Ναι, είναι αλήθεια. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο μερικές φορές, όταν ακόμη δεν είχα πάρει κάποια απόφαση. Ήθελα να πάρω χρόνο, ώστε να κάνω την καλύτερη επιλογή για τον εαυτό μου. Πήγα στο καλύτερο μέρος για εμένα, τη Ράστα Βέχτα. Το περασμένο καλοκαίρι, είχα μία πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά πήγα εκεί που θεωρούσα ότι θα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Δεν κοιτάζω ποτέ πίσω για να αλλάξω τα πράγματα. Και να γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι την ίδια απόφαση θα έπαιρνα. Είμαι χαρούμενος στην Ζενίτ, αν και ο Παναθηναϊκός είναι ένας σπουδαίος οργανισμός με μεγάλη ιστορία».

Για τον Ολυμπιακό: «Ναι, μίλησε ο ατζέντης μου με τον Μπλατ. Δεν ξέρω πόσο μίλησαν, αλλά υπήρχαν επαφές».

Austin Hollins: “Even if I had to go back, I would still choose Zenit Saint Petersburg over Panathinaikos” #AustinHollins #PanathinaikosOPAP #ZenitSaintPetersburg https://t.co/58KgsNpMFu