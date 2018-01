Απολύθηκε ο Κιντ από τους Μπακς – Συντετριμμένος ο Αντετοκούνμπο!

Ο Τζέισον Κιντ απολύθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς, λίγες ώρες μετά την ήττα από τους Φιλαδέλδεια Σίξερς και την υποχώρηση του ρεκόρ των «ελαφιών» σε 23-22.

Ο μέχρι πρότινος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποχώρησε από τα «ελάφια» μετά από 3,5 χρόνια κοινής πορείας. Ο Τζο Πράντι, ο οποίος είχε θητεύσει ως προσωρινός προπονητής τη σεζόν 2015-16, όταν ο Κιντ είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας, θα αντικαταστήσει τον 44χρονο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Να αναφέρουμε πως -σε «τιτίβισμα» του- ο έγκριτος δημοσιογράφος Κρις Χέινς ανέφερε πως ο Αντετοκούνμπο είναι συντετριμμένος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη…

Sources: Jason Kidd hasn’t been officially told yet. Giannis Antetokounmpo is devastated. https://t.co/FGaqQybJtn

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 22, 2018