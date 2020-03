Αντιμετώπισε τον Νίκο Γκάλη εντός παρκέ, κάτι που φαίνεται πως δεν θα ξεχάσει ποτέ. Παλαίμαχος σέντερ «αποθέωσε» τον Έλληνα θρύλο του μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος άσος των Ιντιάνα Πέισερς, Ρικ Σμιτς, θυμάται ακόμα τη φορά που αντιμετώπισε το Νίκο Γκάλη.

Το βράδυ της Παρασκευής (27.03.2020) ο βετεράνος Ολλανδός σέντερ απάντησε σε ερωτήσεις των φίλων των Ιντιάνα Πέισερς στο Twitter και όταν κλήθηκε να… δείξει τον κορυφαίο παίκτη που αντιμετώπισε εκτός ΝΒΑ, δεν δίστασε να μιλήσει για τον «γκάνγκστερ».

“Ο Νίκος Γκάλης. Τον αντιμετώπισα στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ήταν απλά καταπληκτικός” αποκρίθηκε ο Σμίτς.

Nikos Galis, a Greek player. I played him in the European Championships and he was just unbelievable.#AskRikSmits https://t.co/sugiaia1Y5