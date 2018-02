Ο Ελληνας σούπερ σταρ πέτυχε 16 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε ένα κόψιμο, μέχρι να γυρίσει τον αστράγαλό του στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Σε ένα ακόμη παιχνίδι, αυτή τη φορά στο Μπρούκλιν μια ολόκληρη κερκίδα γέμισε από ομογενείς και όλοι τους περίμεναν υπομονετικά να αποθεώσουν τον Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των «ελαφιών». Ο Giannis τόνισε: «Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που στηρίζεται τους Μπακς, εμένα και την οικογένειά μου. Προσπαθώ να σας κάνω όλους υπερήφανους», είπε ο 23χρονος άσος, ο οποίος υπέγραψε πολλά αυτόγραφα.

Giannis meets hundreds of Greeks in New York and gives the shirt off his back to a fan wearing a BBB hoodie 😂😂😂 pic.twitter.com/qlCQsG16xp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 4, 2018