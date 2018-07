Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Κρις Σίνγκλετον και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν από λίγο καιρό, υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα και θα είναι αντίπαλος του «τριφυλλιού» τη νέα σεζόν στην Εuroleague.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί τον Κρις Σίνγκλετον για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!», αναφέρει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των «πράσινων».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί τον @C_SING31 για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!

☘️

We would like to thank @C_SING31 for his contribution to our team and wish him all the best in his career!#paobc #euroleague pic.twitter.com/B4ajD7u1SF

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 18, 2018