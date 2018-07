Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Ντένμον!

Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν η παρουσία του Ντένμον στον Παναθηναϊκό, με τον 28χρονο Αμερικανό γκαρντ να συνεχίζει την καριέρα του στην κινεζική Ζεγιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς.

Ο Ντένμον θα πάρει από τη Ζεγιάνγκ ένα ποσό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η μετακίνηση του θα διατηρήσει πιθανότατα τον Λοτζέσκι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Την ίδια ώρα, το “τριφύλλι” θα εξοικονομήσει χρήματα, προκειμένου να κινηθεί για μια μετεγγραφή από… το πάνω ράφι στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Να αναφέρουμε πάντως ότι -σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Πικ- ο Ντένμον θα επιστρέψει στους “πράσινους” τη σεζόν 2019-20.

Former Missouri standout Marcus Denmon has been bought out of Panathinaikos by the Zhejiang Golden Bulls for the 2018-19 season. He became a star in China averaging 44.5PPG in the NBL, and is bound to return to Greece for the 2019-20 season.

