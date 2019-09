Αργεντινή – Γαλλία: Σκόλα-σε και τους Γάλλους! Εκπληκτικό σόου από τον 39χρονο παικταρά – videos

Εκπληκτικό παιχνίδι από την Αργεντινή στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντομπάσκετ της Κίνας, με τους παίκτες του Ερνάντες να κάνουν «πάρτι» στο ματς κόντρα στη Γαλλία και να παίρνουν μεγαλειώδη νίκη με 80-66.

Ο Λουίς Σκόλα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, αφού στα 39 του χρόνια έκανε double double με 28 πόντους και 13 ριμπάουντ κόντρα στον κορυφαίο αμυντικό του NBA, Ρούντι Γκομπέρ.

Η Αργεντινή ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και προηγήθηκε με 10-2, έχοντας τον 39χρονο Σκόλα ξανά καθοριστικό. Η Γαλλία «μάζεψε» όμως γρήγορα τη διαφορά και «έκλεισε» το πρώτο δεκάλεπτο στο 21-18.

Με τον Φουρνιέ μάλιστα να πετυχαίνει διαδοχικά καλάθια, πέρασαν και μπροστά στο σκορ με 24-23, αλλά η «αλμπισελέστε» απάντησε με ένα σερί 9-2 και ολοκλήρωσε το ημίχρονο στο +7 (39-32) με τρομερό buzzer beater τρίποντο του Καμπάτσο.

Η διαφορά «εκτινάχθηκε» μάλιστα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βιλντόζα να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους, δίνοντας προβάδισμα 14 πόντων (52-38), αλλά και 16 στη συνέχεια (60-44). Τελικά το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο +12 χάρη σε δυο καλάθια του Ντιλικινά.

Η Γαλλία συνέχισε να μειώνει και στο τέταρτο δεκάλεπτο έφθασε και στο -7, όμως ο Σκόλα με δύο μεγάλα τρίποντα «διέλυσε» κάθε όνειρο ανατροπής για τους Γάλλους, που τα «έσπασαν» από τρίποντα (7/31) και βολές (13/25).

Το τελικό 80-66 δείχνει ουσιαστικά και τη διαφορά των δύο ομάδων στο παρκέ, όπου ο 39χρονος σούπερ σταρ της Αργεντινής, ήταν ο απόλυτος «κυρίαρχος».

