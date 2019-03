Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: Έδειξε τα… αστέρια του! Ασύλληπτος Καλάθης – video

Το LIVE του αγώνα

Ούτε οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσαν να φανταστούν την ονειρική εμφάνιση της ομάδας του Ρικ Πιτίνο στην Ιταλία. Το «τριφύλλι», με απόλυτο πρωταγωνιστή τον κορυφαίο γκαρντ της Ευρώπης, Νικ Καλάθη, «πάτησε» την Αρμάνι Μιλάνο. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-83, κάλυψαν και τη διαφορά της ήττας τους στο πρώτο γύρο και βρίσκονται με το 1,5 πόδι στα πλέι οφ της Euroleague.

Το σύνολο του Ρικ Πιτίνο ήταν φανταστικό στο δεύτερο ημίχρονο, με τον αρχηγό του να πραγματοποιεί ασύλληπτη εμφάνιση. Ο βιονικός Καλάθης έμεινε στο παρκέ για 39:21 δευτερόλεπτα, μετρώντας 27 πόντους, 14 ασίστ κι 8 ριμπάουντ, ενώ κέρδισε κατά κράτος τον πρώην συμπαίκτη του, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο παρκέ. Άξιοι συμπαραστάτες του Καλάθη οι Λάνγκφορντ (17 πόντοι), Τόμας (15 πόντοι), Γκιστ (12 πόντοι), Κιλπάτρικ (11 πόντοι).

Οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την έκτη σερί νίκη τους στην Euroleague (σ.σ. τέταρτο σερί διπλό), ανέβηκαν στο 15-13 και πλέον βλέπουν μέχρι κι εξάδα, έχοντας να δώσουν ακόμα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπουντούτσνοστ.

Ο αγώνας

Η Αρμάνι Μιλάνο μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 5-0 στο 2′, ωστόσο γρήγορα ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές, ισορρόπησε το παιχνίδι και πήρε, μάλιστα, το προβάδισμα (13-17 στο 7′. Ο Κιλπάτρικ κλήθηκε να σταματήσει τον Μάικ Τζέιμς και δεν τα πήγε άσχημα πάνω του, την ώρα που οι “πράσινοι” ήταν άμεσα εξαρτημένοι από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έκανε “όργια” στο παρκέ, βγαίνοντας για να πάρει ανάσες 37 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Οι “πράσινοι” έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 20-23, ενώ ξέφυγαν με 29-34 στο 15′, με τον Καλάθη να μην σταματάει να πληγώνει τους Ιταλούς. Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο είχε τον έλεγχο του αγώνα και βρέθηκε ακόμα και στο +6 (33-39), αλλά οι Ιταλοί πήραν 5 πόντους σε μία φάση (τρίποντο Τζέιμς, δύο βολές από Κουζμίνσκας έπειτα από φάουλ του Μήτογλου) και μείωσαν στον πόντο (39-40).

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε, τελικά, τους γηπεδούχους στο +3 (47-44), με τον Τζέρελς να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο. Ο πιο αδύναμος κρίκος του “τριφυλλιού” στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος δεν κατάφερε να περιορίσει καθόλου τον Κουζμίνσκας.

Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ανέκτησε τα ηνία του σκορ, αλλά Μίτσοφ και Νάναλι σκόραραν για τρεις και έδωσαν και πάλι προβάδισμα στους Ιταλούς (55-51). Οι πράσινοι δεν τα παράτησαν όμως. Με πρωταγωνιστή τον Καλάθη επέστρεψαν και πάλι έφεραν το ματς στα ίσια (55-55).

Ο Κιθ Λάνγκοφρντ έδινε χείρα βοηθείας στον αρχηγό του Παναθηναϊκού και με ένα μεγάλο τρίποντο έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στους πράσινους (64-68). Ο Αμερικανός εκτός από την επιθετική του συμβολή, κατάφερε να πάρει το τέταρτο φάουλ του Τζέιμς και τον έστειλε στον πάγκο από την τρίτη περίοδο.

Το σερί του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και με συνολικό επί μέρους σκορ 28-17 προηγήθηκε για πρώτη φορά με 8 πόντους (64-72). Πρωτεργάτες για το χτίσιμο της διαφοράς ήταν οι Καλάθης και Λάνγκφορντ, που ήταν εξαιρετικοί.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε τη διαφορά και στους 10 πόντους (66-76). Ο Κουζμίνσκας σταμάτησε προσωρινά το τριφύλλι (69-76), αλλά ο ΝτεΣόν Τόμας ήταν εξαιρετικό και οι πράσινοι προηγήθηκαν με 81-69. H Αρμάνι με ένα μικρό 4-0 μείωσε, αλλά και πάλι οι πράσινοι είχαν τις λύσεις και ανέκτησαν τη διψήφια διαφορά τους (85-75).

Οι πράσινοι δεν έβγαλαν το πόδι από το γκάζι και προηγήθηκαν ακόμη με 16 πόντους (75-91). Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι. Ο Παναθηναϊκός κράτησε τα ηνία του σκορ, πήρε τη νίκη με 95-83 και κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του πρώτου αγώνα και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση μία θέσης στην οχτάδα.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 47-44, 64-72, 83-95

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Τζέιμς 16 (4/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ασίστ, 6 λάθη), Μίτσοβ 11 (1), Ταρτσέβσκι 8, Νέντοβιτς 8 (0/6 τρίποντα), Κουζμίνσκας 17 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/7 βολές), Νάναλι 12 (1), Μπερνς 2, Μπρουκς 4, Τζέρελς 5 (1), Ομιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τόμας 15 (2), Λάνγκφορντ 17 (3), Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 9 (1), Γκιστ 12, Βουγιούκας 2, Λεκαβίτσιους, Κιλπάτρικ 11 (3), Λοτζέσκι, Καλάθης 27 (12/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 14 ασίστ), Αντετοκούνμπο, Μήτογλου.