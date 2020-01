Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός: “Μπλακ άουτ” και… τσάμπα ήττα! videos

Με τα γνωστά προβλήματα στο ριμπάουντ και την περιφερειακή άμυνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει με… κάτω τα χέρια 96-87 από την… μέτρια Αρμάνι Μιλάνο και να “συγκατοικήσει” πλέον μαζί της στην κατάταξη της Euroleague.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Οι “πράσινοι” είχαν σε κακή βραδιά τον Νικ Καλάθη, με μόλις 4 πόντους, και μόνους διακριθέντες τους Φρεντέτ και Τόμας, όσον αφορά τα επιθετικά τους καθήκοντα τουλάχιστον. Ροντρίγκεθ και Σάικς ήταν “καυτοί” όμως για τους Ιταλούς που “πυροβόλησαν” με 14 τρίποντα την ομάδα του Πιτίνο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς, όντας εξαιρετικός στην άμυνα και “ταΐζοντας” από την αρχή τους ψηλούς του, Παπαγιάννη και Μήτογλου, με Καλάθη και Φρεντέτ να “διαβάζουν” όλες τις φάσεις. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν έτσι με 2-8 και έμειναν μπροστά στο σκορ μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου.

Dimes for DAYS from @Nick_Calathes15 ! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XQyHXNNeoE

Σε αυτό το σημείο όμως και στην αρχή του δευτέρου δεκαλέπτου, η Αρμάνι Μιλάνο “έτρεξε” ένα σερί 10-3, με το οποίο πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με 26-23. Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο έχασε τη συγκέντρωσή της με τη… δεύτερη ομάδα και έτσι βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ. Η επιστροφή του Καλάθη “συμμάζεψε” την ομάδα ξανά στην άμυνα, αλλά ο αρχηγός του Τριφυλλιού ήταν μέτριος στην επίθεση και έτσι οι Μιλανέζοι με νέο σερί 10-2 “έκλεισαν” το ημίχρονο με τη μεγαλύτερη διαφορά τους στο 44-34.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά και το δεύτερο μέρος, με τον Καλάθη να ανεβάζει την απόδοσή του και τον Φρεντέτ να είναι “καυτός”, μειώνοντας το σκορ σε 58-53. Ένα νέο μπλακ άουτ όμως, με την Αρμάνι να παίρνει 5 επιθετικά ριμπάουντ (ενώ είχε 6 σε όλο το πρώτο 20λεπτο) και τον Αμερικανό σκόρερ να… χάνει το μυαλό του με δύο φάουλ και μία τεχνική ποινή, έφερε νέο σερί 14-5 για το 73-57 στο 30′.

Just like that…@SergioRodriguez DRILLS it as the shot clock expires!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/EX9gdQh9zD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2020