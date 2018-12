“Αρχηγική” νίκη για την ΑΕΚ! Ο Σάκοτα “σκότωσε” τη Νίμπουργκ – videos

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ επικράτησε δύσκολα της Νίμπουργκ με 80-76 και πετυχαίνοντας την 8η συνεχόμενη νίκη της στο Basketball Champions League, διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι πήγαινε χέρι-χέρι με τους Τσέχους για πάνω από 20 λεπτά, όμως ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Σάκοτα να πετυχαίνει 8 συνεχόμενους πόντους, της έδωσε προβάδισμα νίκης στον αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι το “πάλεψαν” βέβαια μέχρι τέλους, αλλά με την Ένωση να έχει εντυπωσιακό ποσοστό από τη γραμμή των βολών (91% με 30/33) ήταν αδύνατο να ολοκληρώσει την ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

