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Basket League: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων!

Δημοσιεύθηκε: 17.10.2019 | 20:00
Newsit Newsroom
Basket League: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων!
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Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιχνίδια της Basket League, μέχρι και την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τις ώρες και την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων.

Με την 4η αγωνιστική της Basket League να διεξάγεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, ο ΕΣΑΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων και για τις επόμενες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Από την 5η μέχρι και την 9η αγωνιστική είναι πλέον γνωστά τόσο οι ώρες και οι ημέρες των αγώνων, όσο και τα κανάλια που έχουν αναλάβει την τηλεοπτική κάλυψη των αναμετρήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Basket League

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-10-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ17:45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLTΕΡΤ2 live
Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ15:45ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ15:45ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΑΟΚBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΛΑΡΙΣΑBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ15:45ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASABL SHOW ΕΡΤ Sports
ΟΑΚΑ19:00ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΑΡΗΣCOSMOTESPORT 4HD live
ΚΥΡΙΑΚΗ 27-10-2019
Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ16:15ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΑΕΚΕΡΤ2 live
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-11-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ17:45ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERSΕΡΤ Sports live
PAOK SPORTS ARENA15:45ΠΑΟΚ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ15:45ΑΡΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELSBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΗΡΑΚΛΗΣBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ15:45ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGSBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΟΑΚΑ17:00ΑΕΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASACOSMOTESPORT 4HD live
ΚΥΡΙΑΚΗ 3-11-2019
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ17:45ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠΕΡΤ3 live
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-11-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ15:45ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΡΗΣBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ15:45ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΛΑΡΙΣΑBL SHOW ΕΡΤ2
ΟΑΚΑ17:00ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEACOSMOTESPORT 4HD live
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA  – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLTBL SHOW ΕΡΤ2
Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ15:45ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣBL SHOW ΕΡΤ2
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ17:45ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΕΚΕΡΤ2 live
ΚΥΡΙΑΚΗ 17-11-2019
Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ16:45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΠΑΟΚΕΡΤ Sports live
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-11-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ15:45ΛΑΡΙΣΑ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ15:45ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΚΟΛΟΣΟΣ H HOTELSBL SHOW ΕΡΤ Sports
PAOK SPORTS ARENA15:45ΠΑΟΚ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGSBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ15:45ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASABL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ17:45ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΑΕΚΕΡΤ Sports live
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ17:45ΑΡΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERSΕΡΤ Sports live
ΔΕΥΤΕΡΑ 25-11-2019
ΟΑΚΑ19:00ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΗΡΑΚΛΗΣCOSMOTESPORT 4HD live
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-11-2019

ΓΗΠΕΔΟΩΡΑΑΓΩΝΑΣTV
Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ16:45ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΛΑΡΙΣΑBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ15:30ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEABL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ16:15ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΑΡΗΣBL SHOW ΕΡΤ Sports
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ16:45ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLTBL SHOW ΕΡΤ Sports
Κ.Γ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ19:00ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΠΑΟΚΕΡΤ Sports live
ΟΑΚΑ17:00ΑΕΚ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣCOSMOTESPORT 4HD live
ΚΥΡΙΑΚΗ 1-12-2019
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ15:30ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠΕΡΤ2 live
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