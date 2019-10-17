Basket League: Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων!
Δημοσιεύθηκε: 17.10.2019 | 20:00Newsit Newsroom
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Με την 4η αγωνιστική της Basket League να διεξάγεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, ο ΕΣΑΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων και για τις επόμενες πέντε αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Από την 5η μέχρι και την 9η αγωνιστική είναι πλέον γνωστά τόσο οι ώρες και οι ημέρες των αγώνων, όσο και τα κανάλια που έχουν αναλάβει την τηλεοπτική κάλυψη των αναμετρήσεων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της Basket League
|5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26-10-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|17:45
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
|ΕΡΤ2 live
|Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
|15:45
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
|15:45
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΑΟΚ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΛΑΡΙΣΑ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|15:45
|ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΟΑΚΑ
|19:00
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΑΡΗΣ
|COSMOTESPORT 4HD live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 27-10-2019
|Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
|16:15
|ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΑΕΚ
|ΕΡΤ2 live
|6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-11-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
|17:45
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS
|ΕΡΤ Sports live
|PAOK SPORTS ARENA
|15:45
|ΠΑΟΚ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|15:45
|ΑΡΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΗΡΑΚΛΗΣ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
|15:45
|ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΟΑΚΑ
|17:00
|ΑΕΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
|COSMOTESPORT 4HD live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 3-11-2019
|ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|17:45
|ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
|ΕΡΤ3 live
|7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-11-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
|15:45
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΡΗΣ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
|15:45
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΛΑΡΙΣΑ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|ΟΑΚΑ
|17:00
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
|COSMOTESPORT 4HD live
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
|BL SHOW ΕΡΤ2
|Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
|15:45
|ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|BL SHOW ΕΡΤ2
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|17:45
|ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΕΚ
|ΕΡΤ2 live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 17-11-2019
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|16:45
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΠΑΟΚ
|ΕΡΤ Sports live
|8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-11-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|15:45
|ΛΑΡΙΣΑ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|15:45
|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA – ΚΟΛΟΣΟΣ H HOTELS
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|PAOK SPORTS ARENA
|15:45
|ΠΑΟΚ – ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΔΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
|15:45
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
|17:45
|ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΑΕΚ
|ΕΡΤ Sports live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2019
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|17:45
|ΑΡΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS
|ΕΡΤ Sports live
|ΔΕΥΤΕΡΑ 25-11-2019
|ΟΑΚΑ
|19:00
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ – ΗΡΑΚΛΗΣ
|COSMOTESPORT 4HD live
|9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30-11-2019
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΑΓΩΝΑΣ
|TV
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|16:45
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ WINMASTERS – ΛΑΡΙΣΑ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
|15:30
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AFFIDEA
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
|16:15
|ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS – ΑΡΗΣ
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ
|16:45
|ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
|BL SHOW ΕΡΤ Sports
|Κ.Γ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ Δ.Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
|19:00
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ SU CASA – ΠΑΟΚ
|ΕΡΤ Sports live
|ΟΑΚΑ
|17:00
|ΑΕΚ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
|COSMOTESPORT 4HD live
|ΚΥΡΙΑΚΗ 1-12-2019
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
|15:30
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ
|ΕΡΤ2 live