Ένα βήμα μακριά από την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League είναι η ΑΕΚ. Μπροστά σε περισσότερους από 10.000 φιλάθλους της, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε της Στρασμπούρ με 78-69, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον επαναληπτικό της Γαλλίας, η ΑΕΚ θα παίξει για δύο αποτελέσματα. Για να βρεθούν στο Final Four, οι «κιτρινόμαυροι» θα πρέπει είτε να νικήσουν τη Στρασμπούρ και στην έδρα της, είτε να χάσουν με διαφορά κάτω των εννέα πόντων.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κέβιν Πάντερ με 15 πόντους. Σπουδαία δουλειά έκανε ο Ντούσαν Σάκοτα, ενώ όταν η μπάλα «έκαιγε» βγήκε μπροστά ο Βασιλόπουλος. Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Ράιτ με 15 πόντους.

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο ξεκίνημα. Προηγήθηκε με 23-15 στην πρώτη περίοδο και με 41-33 στο ημίχρονο. Ωστόσο στο δεύτερο μέρος, οι Γάλλοι αντεπιτέθηκαν και βρέθηκαν να προηγούνται με 60-64 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Κάπου εκεί, το ΟΑΚΑ «μίλησε», η ΑΕΚ εξαπέλυσε τη δική της αντεπίθεση και με επιμέρους σκορ 18-2, ξεφύγε με 78-66, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη και παίρνοντας μία καλή διαφορά ενόψει του επαναληπτικού της Γαλλίας.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 41-33, 55-57, 78-69.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκριν 8 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζέιμς 6 (6 ριμπάουντ), Πάντερ 15 (2), Σάκοτα 12 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Βασιλόπουλος 9 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 16 λεπτά), Χάρις 12 (4/12 σουτ), Χάντερ 5, Λαρεντζάκης 4, Μαυροειδής 5, Ξανθόπουλος 2.

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ (Κολέ): Μποστ 9 (3/13 σουτ, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Λαμπεϊρί 15 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λελούπ, Ράντολφ 12 (2), Ράιτ 15 (7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Άτκινς 4, Μπιλάν 1, Ίνγκλις 6, Λόγκαν 7 (1/6 τρίποντα).

Sakota throws the alley-…. The three pointer 👌😅

📺https://t.co/tvGWbXJ559 #BasketballCL #Road2Final4 @AEKbcgr pic.twitter.com/907fxQ34rD

— #BasketballCL (@BasketballCL) March 28, 2018