Champions League – AEK: Ξανά MVP ο Χάντερ! «Σαρώνει» ο Αμερικανός σέντερ – video

Στο πρόσωπο του Βινς Χάντερ η ΑΕΚ έχει βρει τον απόλυτο πρωταγωνιστή της φετινής σεζόν, αφού ο Αμερικανός σέντερ μοιάζει ασταμάτητος ειδικά στην Ευρώπη, όπου οδηγεί την ομάδα του Λούκα Μπάνκι στην κορυφή του ομίλου της στο Basketball Champions League.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κόντρα στη Λιετκαμπέλις, ο πρώην παίκτης και του Παναθηναϊκού, είχε 25 πόντους με 12/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 τάπες και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αναγκάζοντας τη διοργανώτρια αρχή, να του προσφέρει το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Αυτή ήταν μάλιστα η τρίτη φορά που ο Χάντερ αποσπά τη συγκεκριμένη διάκριση, καθώς είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης και στην 4η αλλά και στη 12η αγωνιστική, όντας φαβορί και για το σχετικό βραβείο της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

The gravity-defying @2easy32 wins his third Gameday MVP of the season! #BasketballCL

— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 1, 2019