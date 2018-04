Αντετοκούνμπο τρομερός τους οδηγεί! Με τον Γιάννη να κάνει για μία ακόμη φορά πράγματα και θαύματα, πετυχαίνοντας και το νικητήριο καλάθι στο τέλος, οι Μιλγουόκι Μπακς παρέμειναν «ζωντανοί» στη σειρά των πλέι οφ κόντρα στους Σέλτικς.

Ο Έλληνας ηγέτης των «ελαφιών», ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του για ένα ακόμη ματς, αλλά αυτή τη φορά χρειάστηκε να φωνάξει βροντερό «παρών» και την κρίσιμη στιγμή του αγώνα, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του. Με τους Μπόστον Σέλτικς να έχουν γυρίσει «τούμπα» τον αγώνα επιστρέφοντας από διψήφιες διαφορές και περνώντας μπροστά στο σκορ λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να χάσει. Από δική του ασίστ έδωσε την ευκαιρία στον Μπρόγκτον να πετύχει ένα καθοριστικό τρίποντο και στο 5,9» πριν το φινάλε, με δικό του προσωπικό καλάθι χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 104-102.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε 27 πόντους (3/6 βολές, 12/18 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη σε 40 λεπτά, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφεραν και οι Κρις Μίντλετον και Τζαμπάρι Πάρκερ με 23 και 16 πόντους αντίστοιχα. Ο Μπράουν με 34 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Σέλτικς, ενώ ο Τέιτουμ είχε 21 πόντους.

The Greek Freak wins it!! #FearTheDeer pic.twitter.com/gQXjPcTbvS

The best of Giannis Antetokounmpo in Game Four:

27 PTS | 5 AST | 7 REB pic.twitter.com/RlHXGfolka

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Απριλίου 2018