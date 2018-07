Σε αποστολή της NGO Open Arms συμμετείχε ως εθελοντής ο Ισπανός σταρ του NBA, Μαρκ Γκασόλ, ο οποίος βοήθησε και στη διάσωση μιας πρόσφυγα στη Μεσόγειο, η οποία και βρέθηκε στη θάλασσα πριν καταφέρει να φθάσει στις ευρωπαϊκές ακτές.

Μετά το συμβάν μάλιστα, ο ίδιος επικοινώνησε το γεγονός μέσα από τα social media, επισημαίνοντας το θυμό του για το γεγονός ότι πολλοί πρόσφυγες χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, στην προσπάθειά τους να μεταναστεύσουν για μια καλύτερη ζωή.

«Απογοήτευση, θυμός κι έλλειψη βοήθειας. Είναι απίστευτο πώς οδηγούνται σε θάνατο στη θάλασσα τέτοιοι ευάλωτοι άνθρωποι. Μεγάλος θαυμασμός για αυτούς που αποκαλώ συμπαίκτες μου σε αυτή τη στιγμή».

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE

— Marc Gasol (@MarcGasol) July 17, 2018