Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 37 ετών άφησε ο Αντρέ Έμετ, που έπεσε θύμα δολοφονικής ενέδρας τα ξημερώματα (σ.σ. ώρα Ελλάδας.

Ο Αμερικανός πρώην άσος του ΝΒΑ, που αγωνίστηκε για ένα διάστημα στην Ευρώπη και την Πο Ορτέζ, δέχθηκε επίθεση από δύο ενόπλους, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, έξω από το σπίτι του, στο Ντάλας.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντάλας, περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, δύο άγνωστοι πλησίασαν τον Έμετ και ο ένας… τράβηξε όπλο κι άρχισε να πυροβολεί.

Ο Έμετ προσπάθησε να ξεφύγει κι άρχισε να τρέχει, αλλά οι σφαίρες τον βρήκαν. Με την βοήθεια ενός περαστικού μεταφέρθηκε στο πιο κοντινό νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Former NBA player Andre Emmett, who played two seasons with the Nets and Grizzlies, was murdered this morning in Dallas. Emmett recently became a father. He played at Texas Tech and was No. 36 pick in 2004 draft. RIP.

The BIG3 is in a state of shock over the sudden and tragic death of Andre Emmett. Andre was a member of the BIG3 family for two seasons and never without a smile on his face. His kindness towards others and easy-going demeanor made him a joy to be around. pic.twitter.com/QoNJ7NH2k0

— BIG3 on CBS (@thebig3) September 23, 2019