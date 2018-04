Ο Σάρας έδωσε το… πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό! «Καμπανάκι» για Ολυμπιακό

Φινάλε θρίλερ στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να… βλέπει τη Ζαλγκίρις Κάουνας να περνά νικηφόρα από το ΣΕΦ και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να «χαρίζει» στον Παναθηναϊκό την τέταρτη θέση και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ!

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 85-86 στην παράταση (80-80κ.α.) από τους αδιάφορους Λιθουανούς, για την 30ή και τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, και από το αποτέλεσμα του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάμπεργκ θα μάθει τη θέση, αλλά και τον αντίπαλο του στα πλέι οφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν η Ρεάλ ηττηθεί στη Μαδρίτη τότε ο Ολυμπιακός «πέφτει» στην 4η θέση και ο Παναθηναϊκός «αναρριχάται» στην 3η. Να αναφέρουμε ακόμα πως αυτή ήταν η 4η ήττα των Πειραιωτών στους τελευταίους τους 5 αγώνες στην Euroleague.

Να θυμίσουμε πως ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν είχε στη διάθεση του τους τραυματίες Πρίντεζη, ΜακΛιν, Παπανικολάου, Τιλί και Αγραβάνη.

Τα πλέι οφ της Euroleague ξεκινούν στις 17 Απριλίου και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι στη σειρά, τότε αυτό θα γίνει την 1η Μαΐου. Αυτή τη στιγμή, τα μόνα σίγουρα ζευγάρια στα πλέι οφ της Euroleague είναι τασ ΤΣΣΚΑ – Χίμκι και Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με έναν αποφασισμένο Σπανούλη. Ο αρχηγός των “ερυθρόλευκων” ηγήθηκε στο σκοράρισμα και προσέφερε στην κυκλοφορία της μπάλας, κάτι που βοήθησε στο να φορτωθούν οι αντίπαλοι τους με φάουλ. Γιανκούνας και Πάνκος ήταν αυτοί που προσπάθησαν να κρατήσουν τη… χλωμή και άστοχη Ζαλγκίρις κοντά στο σκορ. Το δεκάλεπτο κύλησε… χωρίς κάποια δυσκολία για την ομάδα του Σφαιρόπουλου, ολοκληρώνοντας το με σκορ 25-10 και τον Τόμπσον να φτάνει τους 8 π. έναν περισσότερο από τον Σπανούλη.

Η Ζαλγκίρις συνέχισε να είναι άστοχη και να κάνει λάθη, ενώ ένα ακόμα καλό νέο ήρθε από τον Γιανκούνας, που έφτασε πολύ γρήγορα τα τρία φάουλ! Μόνο τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν ένα καλό στοιχείο για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Ο Ολυμπιακός συνέχισε τα.. σταθερά του βήματα, αλλά η ροή των καλαθιών του μειώθηκε. Οι Λιθουανοί πήραν πόντους από τον Γουάιτ, εκμεταλλεύτηκαν την κακή παρουσία του Μπράουν στο παρκέ και το ροτέισον των Πειραιωτών, περιόρισαν τη συνεργασία Σπανούλη – Μιλουτίνοφ και έριξαν τη διαφορά από τους 10 πόντους. Ο Τρία σερί τρίποντα όμως άνοιξαν και πάλι τη “ψαλίδα” και βοήθησαν στο 43-31 του ημιχρόνου.

Οι δυο ομάδες μπήκαν πολύ νευρικά στην επανάληψη, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βρήκε ρυθμό μετά το πέρας του πρώτου τρίλεπτο και έφτασε τη διαφορά στο +15. Ο Τουπάν έκανε ό,τι μπορούσε επιθετικά, οι “ερυθρόλευκοι” πήραν… μπρος από την περιφέρεια με Ρόμπερτς και Παπαπέτρου, αλλά τα πολλά λάθη που έκαναν στη συνέχεια και η καλή άμυνα των φιλοξενούμενων κατέβασαν τη διαφορά στο +3 (59-56) του δεκαλέπτου.

Good defense leads to BIG offense for @bczalgiris 👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sfZYZCrlGR

Η Ζαλγκίρις συνέχισε και στο τέταρτο δεκάλεπτο το σερί που είχε ξεκινήσει (15-0) και έφτασε στο -1 (59-58) με τον Ούντριχ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη… φωτιά, έχοντας κακό πρόσωπο. Η ομάδα του Σφαιρόπουλου δεν μπόρεσε να ξεφύγει και η αγωνία κορυφώθηκε στο ΣΕΦ. Ο Ντέιβις πήρε προσπάθειες και φάουλ και έφερε το ματς στα ίσα (69-69 και 71-71). Το τρίποντο του Μιλάκνις έδωσε για πρώτη φορά στη Ζαλγκίρις το προβάδισμα (71-74).

Η κούραση των παικτών του Σφαιρόπουλου ήταν ολοφάνερη, με την Ζαλγκίρις να φτάνει στο 74-77 και να “παγώνει” το ΣΕΦ, 2:35»’ πριν τη λήξη. Ο Μιλάκνις πέτυχε “μεγάλο” τρίποντο, αλλά ο Μιλουτίνοφ κράτησε τον Ολυμπιακό στο -2 (78-80) 42,7 δεύτερα για το τέλος. Το κάρφωμα του Γουίλιτζερ (80-80) έστειλε το ματς στην παράταση, αφού ο Μιλουτίνοφ έκανε αποτελεσματική άμυνα στον Γιανκούνας, στην τελευταία επίθεση.

. @kwiltj takes it to overtime with the BIG dunk! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sA4ydgDGaV

🚨 OVERTIME in Piraeus@olympiacosbc 80-80 @bczalgiris

What a Round 30 it has been so far! pic.twitter.com/z83ePOxdJT

— EuroLeague (@EuroLeague) April 6, 2018