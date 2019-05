Εφές – ΤΣΣΚΑ 83-91: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Ρώσοι! Έγραψε ιστορία ο Ιτούδης

Δείτε το LIVE του αγώνα

Έπειτα από ένα άκρως θεαματικό τελικό, όπου οι επιθέσεις είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε της Εφές Αναντολού με 91-83 κι επέστρεψε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ ύστερα από τρία χρόνια, κατακτώντας την Euroleague.

Αυτή ήταν η όγδοη φορά που οι Ρώσοι αναδεικνύονται πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης (10) να είναι η μόνη που έχει περισσότερα.

Η σθεναρή αντίσταση της πρωτάρας σε τελικό Αναντολού Εφές δεν απέτρεψε το δεύτερο τρόπαιο Euroleague στην καριέρα του Δημήτρη Ιτούδη ως πρώτος προπονητής (μετρά και 5 με τον Παναθηναϊκό ως συνεργάτης του Ομπράντοβιτς) που το βράδυ της 19ης Μαϊου 2019 έγινε και ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που το πετυχαίνει.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Κλάιμπερν και Χίγκινς που πέτυχαν από 20 πόντους έκαστος, ενώ από πλευράς ηττημένων, πάλεψε μόνος του ο συγκινητικό Λάρκιν, ο οποίος σταμάτησε στους 29 πόντους.

Ο αγώνας

Η Εφές ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με 7-3, αλλά άμεσα η ΤΣΣΚΑ ισοφάρισε το ματς (7-7). Ο Σέιν Λάρκιν συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στον ημιτελικό, ενώ στην αντίπερα όχθη ο Κόρι Χίγκινς ήταν φανταστικός και έδωσε στη ρωσική αρκούδα προβάδισμα εννιά πόντων (20-29) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν εξαιρετική έξω από την γραμμή του τριπόντου.

Rodrigue Beaubois finds Bryant Dunston with the delicious dish, he certainly got some SAUCE with that 🔥#F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wE59BKUBeh — EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2019

H ΤΣΣΚΑ συνέχισε να είναι εξαιρετική και εκτόξευσε τη διαφορά στους 14 πόντους ύστερα από καλάθι του Χάινς (20-34). Η Εφές απάντησε με ένα μικρό σερί 6-0 (26-34), αλλά με ακόμη ένα τρίποντο από τον Κλάιμπερν η διαφορά ανέβηκε ξανά πάνω από τους 10 (26-37).

H συνέχεια, όμως, δεν ήταν ίδια για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Η Αναντολού Εφές αντέδρασε και κατάφερε να πλησιάσει στο σκορ. Η τουρκική ομάδα με σερί 8-0 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου μείωσε τη διαφορά στους 2 πόντους (42-44) και ξανά μπήκε δυνατά στη διεκδίκηση του ματς.

Othello Hunter is having a block party tonight ❌ And everyone is invited 🥳#F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FW5abDCdtA — EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2019

O Σιμόν με τρίποντο έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την Αναντολού Εφές (45-44) ύστερα από ώρα, αλλά η ΤΣΣΚΑ γρήγορα ανέκτησε τα ηνία του σκορ (49-57). Οι τυπικά φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του ματς και ανέβασαν ξανά τη διαφορά πάνω από τους 10 (54-65). Σιμόν και Λάρκιν κράτησαν ζωντανή την Εφές και την κράτησαν κοντά στο σκορ (62-68).

Bryant Dunston in the paint? EVERYONE get out the way ⚒#F4GLORY I #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WHgEJ08zkM — EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2019

H Εφές συνέχισε την αντεπίθεση της και πλησίασε στους 4 πόντους (69-73). Ο Κόρι Χίγκινς, όμως, συνέχισε να δίνει λύσεις στην ΤΣΣΚΑ και κράταγε σε απόσταση την τουρκική ομάδα (74-83). Η τουρκική ομάδα πάντως δεν τα παρατούσε και 2′ πριν το τέλος ήταν πίσω με 6 πόντους (79-85).

Ο Λάρκιν πήρε το όπλο του και με καλάθι μείωσε ακόμη περισσότερο για την Εφές (81-85). Ο Κόρι Χίγκινς με βολές έκανε το 87-81 και στη συνεχεια η Εφές δεν κατάφερε να ευστοχήσει. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι. Η ΤΣΣΚΑ κράτησε τα ηνία του σκορ και τελικά πήρε τη νίκη με 91-83 και ο Δημήτρης Ιτούδης κατέκτησε το τρόπαιο!

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 42-44, 62-68, 83-91

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Αταμάν): Λάρκιν 29 (4), Μπουμπουά 3 (1), Μπαλμπάι, Μότουμ 4, Σανλί, Μοερμάν 2, Πλάις, Μίσιτς 10 (2), άντερσον 7 (1), Ντάνστον 13 (10 ριμπάουντ), Σιμόν 15 (3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ)

ΤΣΣΚΑ (Ιτούδης): Ντε Κολό 15 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπολόμποϊ, Πίτερς, Ούκχοβ, Ροντρίγκεθ 6 (2), Κλάιμπερν 20 (4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χίγκινς 20 (4), Χάκετ 7 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Κουρμπάνοφ 7 (5 ριμπάουντ), Χάινς 9 (5 ριμπάουντ), Χάντερ 7

Τα highlights του αγώνα