Έφτασε τα 83 triple-double ο Λεμπρόν Τζέιμς! Ντόντσιτς… 55 χρόνια μετά – video

Την 5η τους νίκη σε 6 αγώνες στο ΝΒΑ έφτασαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, που επικράτησαν εκτός έδρας των Σπερς με 103-96, έχοντας και πάλι για ηγέτες τους Λεμπρόν Τζέιμς και άντονι Ντέιβις.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς κατέγραψε το 83ο triple double στην καριέρα του με 21 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ. Απ’ τη μεριά του, ο Άντονι Ντέιβις ήταν ο πρώτος σκόρερ των Λέικερς, πετυχαίνοντας παράλληλα και double double ( 25 πόντους και 11 ριμπάουντ).

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε το δεύτερο σερί και τρίτο φετινό του triple double οδηγώντας με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ τους Μάβερικς σε άνετη νίκη 131-111 στο Κλίβελαντ.

Έτσι, ο Σλοβένος γκαρντ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία τoy NBA μετά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον –το μακρινό 1965– ο οποίος σημείωσε σε δεύτερο σερί παιχνίδι +25 πόντους, +10 ριμπάουντ και +15 ασίστ!

29 PTS | 14 REB | 15 AST

👀 @luka7doncic fills up the stat sheet, posting his 2nd consecutive triple-double in the @dallasmavs win! #MFFL pic.twitter.com/45pEIEOYe2

— NBA (@NBA) November 4, 2019