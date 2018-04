«Έφυγε» πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ λίγο πριν… σβήσει κεράκια

Ο Άλτον Φορντ έχασε την άνιση μάχη με τον καρκίνο τη Δευτέρα (02/04), λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 37 γενέθλια του. O Αμερικανός γεννήθηκε στο Χιούστον, έπαιξε στο Πανεπιστήμιο της πόλης και το 2001 έγινε ντραφτ στο νούμερο 50 από τους Σανς.

Ο Φορντ έπαιξε δύο σεζόν στην Αριζόνα και μία στους Ρόκετς. Το 2005 υπέγραψε στον ΠΑΟΚ, αλλά έφυγε πολύ γρήγορα από την Θεσσαλονίκη. Στην καριέρα του φόρεσε τις φανέλες της Βιλερμπάν, της Φουτζιάν, της Ανβίλ, της Ιγκοκέα, των Ξινγιάνγκ Τάιγκερς, της Μπουργκ και πέρασε από μερικές ομάδες της αναπτυξιακής λίγκας των ΗΠΑ.

The Suns organization is saddened this morning by the passing of former Suns forward, Alton Ford, who was a beloved teammate and friend to many during his two seasons in Phoenix.

