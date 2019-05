Έγινε… Ζιντάν και κουτούλησε αντίπαλο του! Χαμός στο παρκέ – video

Αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα της Ρίτας με τη Νεπτούντας για το λιθουανικό πρωτάθλημα μπάσκετ ήταν ο Σίμας Γκάλντικας. Ο Λιθουανός φόργουορντ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα κι έγινε… Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο Γκάλντικας μιμήθηκε τον παλαίμαχο Γάλλο ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή της Ρεάλ, ρίχνοντας κουτουλιά σε αντίπαλο του, όπως είχε κάνει ο Ζιντάν στο Μάρκο Ματεράτσι στο Μουντιάλ του 2006.

Simas Galdikas did Zidane headbutt in LKL semifinals between Neptunas – Rytas. Terrible… pic.twitter.com/lXhnDSkseY

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 24, 2019