Ο Λεμπρόν Τζέιμς πέτυχε 37 πόντους στη νίκη των Λέικερς επί των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έφτασε τους 34.000 πόντους, παίρνοντας ένα ακόμα “παράσημο” στο ΝΒΑ.

Τα συγχαρητήρια του… ΝΒΑ δέχθηκε για μια ακόμα φορά ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο “βασιλιάς” πέτυχε 37 πόντους κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έφτασε τους 34 χιλιάδες στο “μαγικό” πρωτάθλημα και έγινε ο τρίτος στην ιστορία που το πετυχαίνει αυτό.

Καρλ Μαλόουν με 36.928 πόντους και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387, είναι οι μοναδικοί που βρίσκονται πάνω από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο 35χρονος ηγέτης των Λέικερς μετράει 25,4 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ φέτος έχει δώσει… βάρος και στο να βοηθάει τους συμπαίκτες του στο σκοράρισμα, έχοντας 10,7 ασίστ ανά παιχνίδι.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 3rd player in @NBAHistory to score 34,000 points! pic.twitter.com/yLz03BKKIm