Έγραψε… ιστορία ο Ντόντσιτς! Δεν σηκώνουν “κεφάλι” Γουόριορς και Σπερς – videos

Έχει κάνει όλο τον πλανήτη να κοιτάζει τα στατιστικά του μετά από κάθε αγώνα που παίζει. Ο Λούκα Ντόντσιτς βοήθησε τους Μάβερικς να “πατήσουν” τους Γουόριορς με 142-94 γράφοντας… ιστορία στο ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος γκαρντ τελείωσε το ματς με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία του ΝΒΑ (7ο του φετινό), από παίκτες που σημείωσαν περισσότερους από 30 πόντους χρειάστηκε μόλις 25:30 χρόνο συμμετοχής για να τα καταφέρει.

όμως έκανε την περισσότερη δουλειά ήδη από το πρώτο ημίχρονο στο οποίο πέτυχε 33, ενώ μόνο στην πρώτη περίοδο είχε σημειώσει 22! (χρειάστηκε μόλις 25:30 χρόνο συμμετοχής για να τα καταφέρει)!

Επίσης, ο Ντόντσιτς έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει trible double με 35 πόντους σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Δεύτερο σερί νταμπλ – νταμπλ για τον Πορζίνγκις με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, άλλοι 20 πόντοι από τον Χάρνταγουεϊ τζούνιορ, με τους Μάβερικς να πετυχαίνουν 22 τρίποντα!

Απ’ την άλλη, ο… κατήφορος δεν έχει τελειωμό για τους Γουόριορς (3-13 το ρεκόρ τους), που έπαιξαν με μόλις οκτώ παίκτες και είχαν για κορυφαίο τον ρούκι Πασκάλ με 22 πόντους.

Σκιά του εαυτού τους είναι οι Σπερς, που έχασαν από τους Γουίζαρντς με 138-132 και γνώρισαν την 7η σερί τους ήττα και 10η σε 15 παιχνίδια που έχουν δώσει. Ο Μπράντλι Μπιλ ήταν κορυφαίος των γηπεδούχων με 33 πόντους (4ο σερί ματς που πέτυχε πάνω από 30 π.).

Spurs seven-game losing streak is longest since Gregg Popovich’s first season coaching, 23 years ago…

They drafted Tim Duncan that offseason pic.twitter.com/SJ5lNlqlL6

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 21, 2019