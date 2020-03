Πίσω από… κλειστές πόρτες λόγω κορονοϊού! Χωρίς media day, οπαδούς και δημοσιογράφους ο αγώνας Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης, για την Euroleague.

Η Ιταλία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού και η Euroleague παίρνει τα.. μέτρα της. Η αναμέτρηση Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο, φιλάθλους αλλά και δημοσιογράφους. Μάλιστα, δεν θα υπάρξει ούτε media day, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη Λομβαρδία.

Χωρίς κόσμο θα γίνει και το Μπρέσια – Βενέτσια για το Eurocup, που είναι για τον όμιλο στον οποίο αγωνίζεται και ο Προμηθέας.

Να επισημάνουμε ακόμα πως στις 12 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Μιλάνο και μένει να φανεί αν θα παρθεί ανάλογη απόφαση.

Στην ενημέρωση της, η Euroleague αναφέρει πως «… πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση βάσει των κανονισμών υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό που έχουν θέσει στην περιοχή της Λομβαρδίας στην Ιταλία.

Για την προστασία παικτών, προπονητών και διαιτητών και λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού δε θα μπει στο γήπεδο κανείς. Δε θα υπάρχουν φίλαθλοι, επίσημοι προσκεκλημένοι και δημοσιογράφοι!

Για αυτό τον λόγο δε θα υπάρξουν οι συνηθισμένες media days και συνεντεύξεις μετά το τέλος του αγώνα.

Στο γήπεδο θα μπουν οι λιγότεροι δυνατοί άνθρωποι για την απλή διεξαγωγή του αγώνα. Παίκτες, προπονητές, διαιτητές, γραμματεία κι οι άνθρωποι της τηλεοπτικής παραγωγής.

Θα συνεχίσουμε να τσεκάρουμε την κατάσταση στην Λομπαρντία».

Milan-Real EuroLeague game, Brescia-Reyer EuroCup game to be played behind closed doors.https://t.co/ZMHvsfTQtO pic.twitter.com/jjNR0k0Whr