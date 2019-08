Είχε έμπνευση ο Παναθηναϊκός! Οι αριθμοί των… ηρώων της νέας σεζόν – video

Έναν εμπνευσμένο τρόπο βρήκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να ανακοινώσει τα νούμερα που θα έχουν στη φανέλα τους οι παίκτες της ομάδας, τη νέα σεζόν.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού “έντυσαν” τους παίκτες της ομάδας, παίρνοντας έμπνευση από πασίγνωστες ταινίες. Κάπως έτσι, λοιπόν, ο Τζίμερ Φριντέτ έγινε ο Superman, ο Νικ Καλάθη ο Terminator και ο Γιώργος Παπαγιάννης ο Wolverine.

Τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού και ο… χαρακτήρας που τους δόθηκε:

0. Ντεσόν Τόμας – Blade

5. Ταϊρίς Ράις – Green Lantern

6. Γιώργος Παπαγιάννης – Wolverine

10. Ιωάννης Παπαπέτρου – Rocky

11. Νίκος Παππάς – Punisher

15. Ίαν Βουγιούκας – Indian Jones

24. Ουέσλι Τζόνσον – Obi Wan Kenobi

25. Ράιον Μπράουν – Ghostbuster

32. Τζίμερ Φριντέτ – Superman

33. Νικ Καλάθης – Terminator

35. Τζέικομπ Ουάιλι – Gladiator

44. Ντίνος Μήτογλου- Neo (Matrix)

50. Μπεν Μπέντιλ – Black Panther

The #paobc jersey numbers have been chosen!

Can you name all the movie characters in this video?

presented by Protergia.

