Δεν είναι πλέον φορείς του κορονοϊού. Οι Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ των Γιούτα Τζαζ βγήκαν υγιείς από την καραντίνα που μπήκαν πριν από δύο εβδομάδες. Ο Γάλλος σέντερ ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα αθλητή του ΝΒΑ!

Ευχάριστα νέα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το ΝΒΑ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ των Γιούτα Τζαζ «ξεμπέρδεξαν» με τον κορονοϊό, βγαίνοντας.. καθαροί από την καρταντίνα που μπήκαν.

Ο Γκομπέρ είχε διαγνωστεί θετικός στις 11 Μαρτίου και ήταν ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που είχε «χτυπηθεί» από τον κορονοϊό, οδηγώντας το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου σε υποχρεωτικό –προσωρινό «λουκέτο».

Την είδηση μετέφερε ο γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος Shams Charania στο The Athletic.

Jazz All-Stars Rudy Gobert and Donovan Mitchell have been cleared from coronavirus, source tells @TheAthleticNBA @Stadium.