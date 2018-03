Οι Μπας κατάφεραν να.. γυρίσουν το διακόπτη, μετά τις 4 σερί ήττες τους και επέστρεψαν στις νίκες, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα «ελάφια» βρέθηκαν να χάνουν μέσα στο Μιλγουόκι από τους 76ers με 20 πόντους στην πρώτη περίοδο και με 19 στις αρχές της τρίτης, αλλά τελικά επικράτησαν με 118-110 και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 34-29.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός, πλησιάζοντας στο double double. O «Greek freak» τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους (13/22δ., 1/1τρ., 6/10β.), με 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο, αλλά και 4 λάθη.

Giannis is the MegaBucks Leader of the Night with a game-high 35 points presented by @wilottery!! pic.twitter.com/XtrhlrUUzL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2018