Έκπληκτος ο Λεμπρόν με Μάτζικ! “Aς έλεγε «φίλα τον κ@@@ μου, φεύγω»” video

Την έκπληξη του γα την παραίτηση του Μάτζικ Τζόνσον από την προεδρία των Λέικερς και τον τρόπο με τον οποίο το έμαθε, εξέφρασε ο Λεμπρόν Τζέιμς, μιλώντας σε εκπομπή του HBO.

“Φίλε φύγε από εδώ, λες βλακείες” ανέφερε στον βοηθό και φίλο του, Ράντι Ριμς, που θέλησε να τον ενημερώσει κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του για των αγώνα των Λέικερς με τους Μπλέιζερς.

Στη συνέχεια, ο Λεμπρόν ανέφερε πως κοίταξε το κινητό του για να επιβεβαιώσει την είδηση, μένοντας έκπληκτος.

“Ήρθα στους Λέικερς για να γίνω μέρος των Λέικερς, γιατί είχα συζητήσει με τον Μάτζικ. Ήταν περίεργο να πει ότι φεύγει και να μην πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: “Λεμπρόν, φίλα τον κ@λ@μου, φεύγω”. Θα ήμουν εντάξει με αυτό. Αλλά δεν έγινε έτσι”.

LeBron spoke about Magic Johnson's resignation on "The Shop" [NSFW]

(via @uninterrupted) pic.twitter.com/d1tswJxLRL

— Sports Illustrated (@SInow) May 5, 2019