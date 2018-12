Έξαλλος ο Σφαιρόπουλος σε τάιμ αουτ! Τα… έχωσε στους παίκτες του – video

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε με 88-77 από την Μακάμπι Ρισόν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια στο Κύπελλο του Ισραήλ. Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση, με τον κατακόκκινο Έλληνα τεχνικό να τα… χώνει στους παίκτες του σε ένα τάιμ άουτ στη δεύτερη περίοδο.

Coach Ioannis Sfairopoulos not too happy with his Maccabi players down 27-18 in the 2nd quarter to Rishon pic.twitter.com/YKLLY7UArX

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) December 30, 2018