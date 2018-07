Ελλάδα πρώτης κατηγορίας! Πήρε τη νίκη παραμονής η Εθνική Νέων – videos

Στον «τελικό» παραμονής με τη Σουηδία, η Εθνική Ελλάδας των Νέων στο μπάσκετ, επικράτησε με 77-64 και κατέληξε στην 13η θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών, που ισοδυναμεί με την παραμονή της στην Α’ κατηγορία της Ευρώπης.

Παρότι μπήκε «αγχωμένη» στο ματς και το έκανε… ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 33-36 υπέρ της, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να πάρει εύκολα τη νίκη επί των Σκανδιναβών, «στέλνοντας» τους στη Β’ κατηγορία, μαζί με τις Ρουμανία και Ισλανδία.

Κορυφαίος για την Εθνική μας Ομάδα ήταν ο Μιχάλης Καμπερίδης της ΑΕΚ, που πέτυχε 20 πόντους με 5 τρίποντα, ενώ τη φάση του αγώνα έκανε ο συμπαίκτης του -και- στην Ένωση, Δημήτρης Μωραΐτης, όταν πέτυχε ένα απίθανο καλάθι στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου.

Σουηδία (Σβένσον): Κλάρανς 21, Τσεραποβιτς 3, Έντουαρντσον 21, Χουκ 2, Σταρκ 5, Άπελγκρεν, Άρβιντσον, Ντίμπα 5, Γιόχανσον 5, Λάρσον 2, Πέτερσον, Στούμερ.

Ελλάδα (Καστρίτης): Αγραβάνης 2 (4 α, 2κ), Χρηστίδης 16, Καμπερίδης 20 (8ρ), Λούντζης 14 (7ρ, 3 α), Παπαδάκης 5, Καλαϊτζάκης Π, Καλαϊτζάκη Γ 5, Κουρέπης 4, Μωραϊτης 11 (5κλ), Πιλάβιος, Τάταρης.

